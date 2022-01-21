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Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı - Son Dakika

Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı

21.01.2022 16:04

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan çocuklardan birisinin babasına haber vermesiyle olay daha da büyüdü. Öfkeyle okulu basan eli baltalı veli, öğrencilere dehşet dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine okula gelen polisler baltalı veliyi gözaltına alırken o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgada çocuklardan biri babasını arayarak okula çağırdı.

ELİNDE BALTAYLA OKULU BASTI

Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.

''SALDIRMAK İÇİN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Okulun öğrencilerinden Civan Y. ''Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise 'Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu. Bir veli de, ''Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" dedi.

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı - Son Dakika
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