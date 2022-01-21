İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgada çocuklardan biri babasını arayarak okula çağırdı.
Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.
Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.
Okulun öğrencilerinden Civan Y. ''Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise 'Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu. Bir veli de, ''Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı - Son Dakika