Son Dakika Haberleri: Kavgaya karışan kişi bekçilere saldırdı
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Kavgaya karışan kişi bekçilere saldırdı

27 dakika önce

Adıyaman'da iki grubun birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgaya karışan ve olayda yaralanan kişi bekçilere saldırınca gözaltına alındı.

Kavgaya karışan kişi bekçilere saldırdı, System.String[]
Adıyaman'da iki grubun birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgaya karışan ve olayda yaralanan kişi bekçilere saldırınca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirine yumruklarla saldırdı.
Kavgada Ahmet Ö, yaralandı.
Olaya müdahale etmek isteyen bekçilere saldıran yaralı şahıs, daha sonra gözaltına alındı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ahmet Ö, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:47 Kaynak: AA
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