Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon - Son Dakika
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Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon

16.06.2022 14:49

Adıyaman'da silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Adıyaman'da silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıkmış ve kavga esnasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kavga eden şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere bir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin evleri didik didik arandı. İkametlerde şüpheli şahıslar bulunamazken suç unsuruna da rastlanmadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ADIYAMAN

Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon

YORUMLAR
500
Evlerinde uyuşturucu madde depolayan şüpheliler yakalandı Evlerinde uyuşturucu madde depolayan şüpheliler yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon - Son Dakika

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