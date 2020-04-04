Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavgaya karışanlara, bir başka ilde ise kumar oynayanlara "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesildi." bilgisini verdi.

Bir başka ilde de kumar oynarken yakalanlara sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150 lira ceza verildiğini belirten Bakan Soylu, her iki ilin valisini de tebrik etti.