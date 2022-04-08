Kavgaya karışan yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kavgaya karışan yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

08.04.2022 13:50
Kavgaya karışan yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

Mersin'de kavgaya karıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edildi.

Mersin'de kavgaya karıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Nisan tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde meydana gelen darp olayıyla alakalı olarak polis ekiplerince 7 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, adli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 7 şahsın, sınır dışı iş ve işlemleri yapılarak geri gönderme merkezine sevklerinin yapıldığı kaydedildi.

Mersin'de 4 Nisan tarihinde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıkmış, taş, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavga görüntüleri cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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