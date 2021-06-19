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Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı

19.06.2021 06:45

Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandıADANA'da kavgaya karışıp, otomobille olay yerinden kaçan 2 şüpheliden biri, film sahnelerini aratmayan 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da kavgaya karışıp, otomobille olay yerinden kaçan 2 şüpheliden biri, film sahnelerini aratmayan 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde kavgaya karışan 2 kişi, olay yerine sevk edilen polisleri fark edince 01 AGT 123 plakalı otomobile binerek kaçtı. Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin güzergahında önlem alındı. Otomobile, Bülent Angın Bulvarı'nda ilerlediği sırada rastlayan devriye ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı. Bülent Angın Bulvarı'ndan Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'na geçen sürücü, kaçışını Türkmenbaşı Bulvarı istikametinde sürdürdü. Tekrar Seyhan ilçesine geçen sürücü, Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak, kaçmaya devam etti. Kıyıboyu Caddesi'nden İbo Osman Caddesi'ne dönen, buradan ara sokaklara girerek tekrar İbo Osman Caddesi'ne çıkan sürücü, ters yönde trafiği tehlikeye atarak bir süre daha kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, ardından Abdi İpekçi Caddesi'ne oradan da tekrar Kıyıboyu Caddesi'ne döndü.

25 KİLOMETRE KAÇTI, KAPANDAN GEÇİNCE OTOMOBİLİ TERK ETTİ

Uyarılara aldırmadan aşırı süratli bir şekilde kaçmaya devam eden sürücü, polisin yola bıraktığı kapandan geçince durmak zorunda kaldı. 25 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili terk eden 2 kişi, yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polislerin havaya ateş açmasına rağmen koşmaya devam eden şüphelilerden biri, müstakil bir evin bahçesinde saklanmaya çalışırken yakalandı. İsmi öğrenilemeyen ve kavga nedeniyle üzeri kanlı olan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, otomobilde yaptığı aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı

Kıyıboyu Caddesi, Seyhan, Polis, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavgaya karıştı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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