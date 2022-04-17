Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı! - Son Dakika
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Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!

17.04.2022 18:09

Zeytinburnu'nda yaşanan olayda kavga eden arkadaşlarına yardıma gitmek isteyen Muhammet Erkıl'a babası izin vermeyince ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Minivan aracın üstüne düşen Muhammet Erkıl, kavgaya girmeden kolunu kırdı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet Erkıl, aşağı inmek istedi. Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet Erkıl, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Erkıl, park halindeki 34 MR 0247 plakalı minivan aracın tavanına düşerek yaralandı.

Kavgaya katılmak için 2. kattan aşağı atladı

KAVGAYA GİTMEK İÇİN 2. KATTAN ATLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet Erkıl, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kavgaya katılmak için 2. kattan aşağı atladı

"KOLU KIRILMIŞ SANIRIM VE DURUMU İYİ"

Mahallede bakkal işleten Şirin Asi, "Bir ses duyduk, geldik çocuk yerde yatıyordu. Olayı öğrenmek için sorduk, duyduğumuza göre aşağıda arkadaşları kavga ediyor. O da aşağı inmek istiyor ancak babası izin vermiyor. O da balkondan aşağı atlıyor. Sonra ambulans geldi aldı. Çok fazla bir şeyi yoktu. Kolu kırılmıştı" dedi.

Kavgaya katılmak için 2. kattan aşağı atladı
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Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler

Zeytinburnu, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı! - Son Dakika
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