Son Dakika Haberleri: Kavgaya Motorlu Testereyle Giden Kişi Serbest Bırakıldı

Kavgaya Motorlu Testereyle Giden Kişi Serbest Bırakıldı

6 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir iş yerinde aidat yüzünden çıkan kavgaya motorlu testereyle gitmek isteyen kişi ile diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kavgaya Motorlu Testereyle Giden Kişi Serbest Bırakıldı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir iş yerinde aidat yüzünden çıkan kavgaya motorlu testereyle gitmek isteyen kişi ile diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kale Mahallesi Kaptanoğlu Sokağı'ndaki bir iş merkezinde çıkan kavgayla ilgili ilgili gözaltına alınan B.K. (19), S.A. (39), Y.C.A. (26) ve S.E'nin Gazi Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesinde dün iş merkezinde organizasyon dükkanı bulunan B.K. ile çay ocağı işletmecileri S.A. ve Y.C.A. arasında aidat konusunda tartışma çıkmıştı. Çay ocağından ayrılan B.K, dışarıdaki arkadaşı S.E'nin elinde bulunan motorlu testereyi alıp çalıştırdıktan sonra iş merkezine doğru yönelmişti.

B.K, olay yerinden geçen yunus ekiplerinin fark etmesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili B.K. (19), S.A. (39), Y.C.A. (26) ve S.E. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:59 Kaynak: AA

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