Son Dakika Haberleri: Kavgaya Motorlu Testereyle Giden Kişiye Polis Müdahalesi

Kavgaya Motorlu Testereyle Giden Kişiye Polis Müdahalesi

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde aidat yüzünden çıkan kavgaya motorlu testereyle gitmek isteyen kişiye, polis müdahale etti.

Kavgaya Motorlu Testereyle Giden Kişiye Polis Müdahalesi, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde aidat yüzünden çıkan kavgaya motorlu testereyle gitmek isteyen kişiye, polis müdahale etti.

İddiaya göre, Kale Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'ta bir iş merkezindeki çay ocağında organizasyon dükkanı bulunan B.K. (19) ile çay ocağı işletmecileri S.A. (39) ve Y.C.A. (26) arasında aidat konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaf, kavgayı ayırdı. Çay ocağından ayrılan B.K, dışarıdaki arkadaşı S.E'nin elinde bulunan motorlu testereyi alıp çalıştırdıktan sonra iş merkezine doğru yöneldi.

B.K, olay yerinden geçen yunus ekiplerinin fark etmesiyle etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan B.K, S.A, Y.C.A. ve S.E, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, motorlu testereye de el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:48 Kaynak: AA

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