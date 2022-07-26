Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı - Son Dakika
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Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı

26.07.2022 16:06
Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki ailenin kavgasına müdahale sırasında çarşı ve mahalle bekçisi O.T.'nin silahla yaralanmasıyla ilgili aralarında kadınların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki ailenin kavgasına müdahale sırasında çarşı ve mahalle bekçisi O.T.'nin silahla yaralanmasıyla ilgili aralarında kadınların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen hafta cumartesi gecesi husumetli iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Kavga sırasında mahalle bekçisi O.T. tabancayla yaralandı. O.T. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yeri incelemesinde çok sayıda boş kovan bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Tedavisi süren O.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Gündoğdu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı - Son Dakika
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