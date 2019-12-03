Son Dakika Haberleri: Kavgaya müdahale eden polis başından vuruldu
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Kavgaya müdahale eden polis başından vuruldu

6 saat önce

Bursa'da, bir kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru, yaşanan arbedede başından vurularak ağır yaralandı.

Bursa'da, bir kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru, yaşanan arbedede başından vurularak ağır yaralandı.

Kavgaya müdahale eden polis başından vuruldu

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:17 Kaynak: AA
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