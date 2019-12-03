Kavgaya müdahale eden polis başından vuruldu
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Bursa'da, bir kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru, yaşanan arbedede başından vurularak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:17 Kaynak: AA
Bursa'da, bir kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru, yaşanan arbedede başından vurularak ağır yaralandı.
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