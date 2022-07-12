Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı - Son Dakika
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Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

12.07.2022 22:52
Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi'nde iki taraf arasında yaşanan tehdit ve hakaret olayı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda taraflara ayırmak için müdahale eden polis memuru Ö. F. Ü, kavgaya karışan E.A'nın bıçaklı saldırısı sonucu ayağından yaralandı.

Yaralı polis memuru ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan E.A gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı - Son Dakika

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