Son Dakika Haberleri: Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı
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Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı

1 saat önce

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı, System.String[]

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine bıçakla saldırdı. Bu sırada Sinan Yolcu (30) bacağından, Yusuf Gedik (28) ise karnından yaralandı.

BIÇAKLA SALDIRIP POLİSİN TABANCASINI ALDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada Sinan Yolcu'nun ağabeyi Ozan Yolcu, elindeki bıçakla bir polise saldırarak belindeki tabancayı aldı. Diğer polislerin müdahalesiyle Ozan Yolcu ve yanındaki Süleyman Altan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
Sinan Yolcu, Polis, Güncel
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