Son Dakika Haberleri: Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi
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Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi

17 dakika önce

Gaziantep'te önceki gün kavgaya müdahale ederken tabancayla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi, System.String[]
Gaziantep'te önceki gün kavgaya müdahale ederken tabancayla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtoğlu (39) için İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bahçesinde düzenlenen törene, şehidin babası Mehmet, annesi Hatice, eşi Melek, çocukları Alperen (8), Aybüke (6) ve Oğuzhan Kurtoğlu (2) ile Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzunda tören alanına getirilirken yakınları gözyaşı döktü.
Törende, çocuklarıyla eşinin tabutunun başına gelen Melek Kurtoğlu, "Bizi neden bıraktın" diyerek gözyaşı döktü.
Babalarının kepini takan Alperen ve Aybüke Kurtoğlu, şehidin cenazesi taşınırken selam durdu.
Törende, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü.
Burada tabuta sarılan baba Mehmet Kurtoğlu, "Keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.
Mezarlıkta ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurtoğlu'nun naaşı, şehitlikte toprağa verildi.
Merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah şehit olmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:12 Kaynak: AA
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