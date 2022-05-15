Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada

15.05.2022 15:51

Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı.

Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı tek yumrukla bayıltarak yere serdi, o anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki kişi önce tartışmaya sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga eden şahıslardan biri tek bir yumrukla karşısındaki kişiyi yere serdi. Yere yığılarak bayılan şahsa vatandaşlar müdahale etti.

Bir diğer olay ise İzmit D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Araçlarından inen iki grup, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu, trafik ise kavga sebebiyle durdu. Kavgaya tutuşanları ise kadınlar ayırmaya çalıştı.

Olaya ilişkin görüntü, vatandaşların telefonlarına yansıdı.

Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada
Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada
Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada
Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı...O anlar kamerada - Son Dakika


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