Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar - Son Dakika
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Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar

6 saat önce

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan bekçiye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kavgayı ayıran bekçiyi silahla yaralayıp kaçtılar, System.String[]

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan bekçiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bekçi yaralanırken, otomobille kaçan saldırganlar Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, saat 03.00 sularında Büyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler, kavgayı ayırmaya çalıştı.


Bekçilere doğru rastgele ateş açtılar


Gruptan Ş.K., ile yanındaki kişi ile 34 JMJ 96 otomobile bindikten sonra bekçilere doğru rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu bekçilerden biri göğsünden aldığı kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar ise otomobille Silivri istikametine doğru kaçmaya başladı.


Yaralı bekçi hastanede ameliyata alındı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından bekçiyi Büyükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Saldırganlar Silivri'de yakalandı


Kısa süre sonra saldırgan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra polis ekipleri, olay yerinde delil ve kamera çalışması yaptı. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametine trafik tek şeritten sağlandı. İncelemenin ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Kumburgaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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