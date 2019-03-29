Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayıran Polise Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

Kavgayı Ayıran Polise Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

39 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşiyle arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Kavgayı Ayıran Polise Saldıran Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşiyle arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde F.B. (26) ile ismi öğrenilemeyen kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayın büyümesi üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. F.B. elindeki satırla kavgayı ayırmaya çalışan bir polise saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında bir polisin omzu çıkarken, F.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:35 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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