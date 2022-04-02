Kavgayı ayıranlar dayak yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kavgayı ayıranlar dayak yedi

02.04.2022 12:37

Kavgayı ayıranlar dayak yedi Kahramanmaraş'ta eşlerin kavgasını ayırmaya çalışan iki kişi, olay yerine gelen kocanın akrabaları tarafından dayak yiyerek hastanelik oldu.

Kavgayı ayıranlar dayak yedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta eşlerin kavgasını ayırmaya çalışan iki kişi, olay yerine gelen kocanın akrabaları tarafından dayak yiyerek hastanelik oldu. Silahında çekildiği olayda, polisin yerinde müdahalesi olayları büyümeden önledi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre karı koca olduğu öğrenilen bir çift arasında çıkan kavga sokağa kadar taştı. Bu esnada olay yerinden evlerine giden M. K, ile arkadaşı İ.B, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında erkeğin akrabalarının da karıştığı kavga büyüdü. Demir levyelerin kullanıldığı olayda silahta çekildi ancak polisin zamanında müdahalesi ile tabanca ateşlenmeden alındı. Şüphelileri göz altına alan polis, daha sonra ifadelerin alınması için tarafları karakola götürdü. Hafif yaralanan M.K, ile arkadaşı İ.B, hastanede tedavi altına alındı.

Kavgayı ayıranlar dayak yedi
Kavgayı ayıranlar dayak yedi
Kavgayı ayıranlar dayak yedi

YORUMLAR
500
Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Başkan Güngör, 'Spor kültürünü daha da yaygınlaştıracağız' Başkan Güngör, 'Spor kültürünü daha da yaygınlaştıracağız'

Kahramanmaraş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayıranlar dayak yedi - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kavgayı ayıranlar dayak yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement