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Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım (64), bıçaklanarak öldürüldü.

Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

ESKİŞEHİR'de şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım (64), bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasına sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Ayrım, olay yerine çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ahmet Ö. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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