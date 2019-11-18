Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (2)
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KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ayırmaya çalıştığı kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ayırmaya çalıştığı kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Ahmet Ö.'nün ilk ifadesinde, Vahit Ayrım'ı kavga sırasında kazara bıçakladığını, öldürme kastı olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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