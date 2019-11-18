Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (2)
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Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (2)

6 saat önce

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ayırmaya çalıştığı kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) adliyeye sevk edildi.

Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (2), System.String[]

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ayırmaya çalıştığı kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına  alınan Ahmet Ö. (29) adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Ahmet Ö.'nün ilk ifadesinde, Vahit Ayrım'ı kavga sırasında kazara bıçakladığını, öldürme kastı olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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