Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:14 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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