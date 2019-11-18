Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (3)
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Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:14 Kaynak: DHA
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