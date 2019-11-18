Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (3)

TUTUKLANDI

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.