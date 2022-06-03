Kavgayı ayırırken gözünden oluyordu - Son Dakika
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Kavgayı ayırırken gözünden oluyordu

03.06.2022 11:43
Kavgayı ayırırken gözünden oluyordu

Kavgayı ayırırken gözünden oluyorduBURDUR'da, kızının nişanı için konfeti almaya gittiği dükkanda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken arada kalan Gültekin Akkaya (46), sağ gözüne aldığı yumruk darbesi ile yaralandı.

Kavgayı ayırırken gözünden oluyordu

BURDUR'da, kızının nişanı için konfeti almaya gittiği dükkanda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken arada kalan Gültekin Akkaya (46), sağ gözüne aldığı yumruk darbesi ile yaralandı. Burdur'da gittiği hastanelerde, retinası parçalanan gözü kaybedilmiş olarak değerlendirilen Akkaya, Ankara'da başvurduğu hastanede gerçekleştirilen ameliyatla yeniden düşük düzeyde görmeye başladı.

Gültekin Akkaya, 2 Mayıs'ta kızının nişanına 2 gün kala, konfeti almaya gittiği dükkanda iki grubun kavgasını ayırmak isterken arada kaldı. Akkaya, vücuduna ve sağ gözüne aldığı darbelerle yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Akkaya, kızının nişanına gözü sargılı katılabildi. Burdur'da gittiği hastanelerde iki ameliyat olan Akkaya'ya, retinası parçalanan gözü kaybedilmiş olarak değerlendirilerek, bir daha göremeyeceği söylendi. Bunun üzerine Ankara'da özel hastaneye başvuran Akkaya, 3'üncü kez ameliyat aldı. Akkaya'nın gözü, bu ameliyatın ardından düşük düzeyde yeniden görmeye başladı.

'BANA DERS OLDU'

Gültekin Akkaya, konfeti almaya gittiği sırada iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken yaralandığını anlatarak, "Kavgayı ayırmaya çalıştım; ama bir anda kendimi yerde buldum. Ortalığı yatıştıralım, diye gittik; olan bize oldu. Kişilerden şikayetçi oldum. En son gözümün görmediğini fark edince oradan ayrıldım. Ameliyat oldum, ertesi gün hastaneden izin alıp kızımın nişanına gittim. 3 kere ameliyat oldum. Sonuncusunu Ankara'da oldum. Bana bir umut ışığı açtılar. Tek umudum burası. Her şeyi göze aldım. Bu Allah'ın bana cezası oldu. 'Göremezsin' dediler; ama şimdi az da olsa görmeye başladım. Her şeye katlandım. Umudumu yitirmedim. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu" dedi.

Görüntü dökümü:

- Gültekin Akkaya ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Vuslat AY- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Ameliyat, Burdur, Ankara, Güncel, Son Dakika

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