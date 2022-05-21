KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI - Son Dakika
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KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI

21.05.2022 11:40

ADANA'da motosikletiyle takip edip laf attığı Buket K.'nin (23) olay yerine gelen eşi tarafından dövülen Erhan Z., (27) bu sırada görüntü çekip kavgayı ayırmaya çalışan taksicinin aracını çaldı.

ADANA'da motosikletiyle takip edip laf attığı Buket K.'nin (23) olay yerine gelen eşi tarafından dövülen Erhan Z., (27) bu sırada görüntü çekip kavgayı ayırmaya çalışan taksicinin aracını çaldı. Kaza yapınca Erhan Z. yakalanırken takside ise 40 bin TL'lik hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Erhan Z., yolda yürüyen Buket K.'yi takip etmeye başladı. Kendisine laf atan Erhan Z.'den kurtulmaya çalışan genç kadın, yakındaki evlerinde olan eşi Necmican K.'ye "Neredsin, biri beni takip ediyor" mesajı atıp yardım istedi. Eşinin takip edildiği yere giden Necmican K., Erhan Z. ile karşı karşıya gelince aralarında arbede çıktı. Bu sırada durakta bekleyen taksici Ahmet Demir, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. Necmican K.?nın 'Senin karın var mı" diye tepki gösterdiği taksici, 'Bırakın kardeşim, polis cezasını versin, yapmayın' diyerek kavga edenleri ayırmak istedi. Öfkeli kocanın elinden kurtulmaya çalışan Erhan Z. bir anda görüntü çeken Ahmet Demir'in taksisine bindi. Sakin sakin kavga edenleri ayırmaya çalışan Ahmet Demir, şüpheli aracına binince, tepki gösterdi. Erhan Z. aracı çalıştırıp olay yerinden kaçtı. Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Necip Fazıl Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedince bir binanın duvarına çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan Erhan Z., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Erhan Z., taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri, Erhan Z.'yi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Erhan Z., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan taksici Ahmet Demir de otomobilinde 40 bin liralık maddi hasar meydana geldiğini belirterek Erhan Z.'den şikayetçi oldu. (DHA)

KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI
KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI
KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI
KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ahmet Demir, Polis, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI - Son Dakika


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