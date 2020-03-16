Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı - Son Dakika
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Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

6 saat önce

Akşehir ilçesinde kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalışan vatandaş, arbede sırasında pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda ağır şekilde yaralandı.

Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı, System.String[]

Akşehir ilçesinde kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalışan vatandaş, arbede sırasında pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda ağır şekilde yaralandı.

Mahrukatçılar Sitesi bölgesindeki eğlence mekanlarında eğlenen T.B. (39) ile M.Ö. (39) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın araya girenler tarafından ayrılmasıyla iki kişi mekandan ayrıldı. Dışarıda karşılaşan bu iki kişi tekrar kavga etmeye başladı. M.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartmak istediği sırada yaşanan arbedede tüfek ateş alarak kavgayı ayırmaya çalışan A.Ö'yü (40) ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Akşehir Devlet Hastanesine ardından Konya'ya sevk edildi.

Olay sonrası T.B'nin yapılan üst aramasında bir adet tabanca, 2 adet mermi ve bir adet şarjör ele geçirildi.

Olaya karışan T. B. ile M.Ö. emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Akşehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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