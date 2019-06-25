Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı
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Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı

22 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ablasıyla eniştesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı.

Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ablasıyla eniştesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesinde yaşayan Gurbet ve Hakkı K. (26) çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakkı K. eşine bıçakla saldırdı. Bu sırada araya giren kayınbiraderi Mahmut Mama (20) göğsünden bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mama'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hakkı K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38 Kaynak: AA
Polis, Manisa, Turgutlu, Güncel
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