Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nde S.K. ile M.Ç, alacak verecek meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören Onursal Barış Fettahoğlu (47), ikiliyi ayırmaya çalışırken baldırından kesici aletle yaralandı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fettahoğlu'nu Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Fettahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri şüphelilerden S.K'yı olay yerinde gözaltına alırken, kaçan M.Ç. çevredeki araştırmalar sonucu yakalandı.

Fettahoğlu'nun cenazesi defnedildi

Olayda hayatını kaybeden Barış Fettahoğlu'nun (47) cenazesi defnedildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Fettahoğlu'nın cenazesi, Akçay Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı.

Daha sonra Ağa Camisi'ne getirilen cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Edremit İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 şüpheli tutuklandı

Bu arada Onursal Barış Fettahoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli M.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.