Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti, System.String[]

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü.


Sulusokak Mahallesi'deki Atatürk Lisesi'nde okul çıkışında sokak arasında iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada okul dışından geldiği belirtilen H.Ö. (16) ile arkadaşının kavga ettiğini gören lise öğrencisi A.Y.K. (16) kavgayı ayırmak istedi.

Yaşanan arbedede H.Ö'nün göğsünden bıçakladığı öne sürülen A.Y.K. yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.K. kurtarılamadı.

Kaçan H.Ö. ise polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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