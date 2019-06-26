Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

1 saat önce

Malatya'da kayınpederi ile kayınvalidesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçaklandı.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı, System.String[]
Malatya'da kayınpederi ile kayınvalidesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçaklandı.
İddiaya göre, Gürsel Karvar, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde bulunan kayınpederi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve ziyarete gitti.
Bir süre sonra tartışmaya başlayan eşinin anne ve babasının arasına giren Karvar, kayınpederi Veysel E. tarafından yanlışlıkla bıçaklandı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şüpheli kayınpeder ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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