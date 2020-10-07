Kavgayı ayırmak isterken canından oldu - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen İbrahim Aksel, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, özel bir işletmede alt yüklenici firmanın paketleme bölümünde çalışan M.E.E. ile B.T. isimli işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan 48 yaşındaki İbrahim Aksel bıçakla ağır yaralandı. Fabrikada çalışan işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol karın bölgesinden yaralanan Aksel, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksel'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli M.E.E. plakası tespit edilemeyen kamyon ile olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA