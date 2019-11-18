Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken canından oldu - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

6 saat önce

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Otogar görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisi Vahit Ayrım'ın göğsüne vurduğu bıçak darbesiyle öldüren zanlı Ahmet Ö.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Otogar görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisi Vahit Ayrım'ın göğsüne vurduğu bıçak darbesiyle öldüren zanlı Ahmet Ö. adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. ve Yılmaz A. ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. arasında "Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Ağır yaralanan Ayrım, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vahit Ayrım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Ahmet Ö. ise, olayda kullandığı bıçakla birlikte otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Öte yandan zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü
Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirip, "Bu öldü, bunu alın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:23:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]