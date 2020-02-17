Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki bir genç kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaralandı.

Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki bir genç kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Süleyman Demirel Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACN plakalı bir otomobille Kuşadası Sanayi Sitesi önüne gelen grup, daha önceden aralarında husumet olan kişilerle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle kavgayı ayırmak isteyen 16 yaşındaki D.Ş. kalçasından bıçakla yaralandı. Genci bıçaklayan kişi veya kişiler otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçakla yaralanan gencin yakınları ambulansı beklemeden otomobille Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bıçağın içinde kırıldığını tespit eden doktorlar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. D.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi
Mesanesinden 293 gram ağırlağında 2 taş çıkarıldı İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 06:23:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]