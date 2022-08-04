Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu - Son Dakika
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Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu

04.08.2022 08:41
Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler ise olay yerinden kaçtı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay yerinden kaçarken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Olayı gören S.Ö., kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar Kavgayı ayırmak isteyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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