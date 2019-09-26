Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti
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Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'da kavgayı ayırmak için araya girince darp edilerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da kavgayı ayırmak için araya girince darp edilerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hakan Çoban (14) darp edilerek ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Çoban ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hakan Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Hakan Çoban, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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