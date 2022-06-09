Kavgayı ayırmak isterken hastanelik oldu

Esnaflar arasındaki kavgayı polis ayırmakta güçlük çekti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki esnaf arasında iddiaya göre küfür edilmesi ile başlayan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi kafasına aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Müftü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi merkez çarşısında meydana geldi. İddiaya göre esnaflar arasında başlayan tartışmada yorgancılık yapan esnaflardan A.B., kuyumcu esnafı İ.Y.'ye küfür edince kavga çıktı. Bu sırada olay yerinde bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Serhat B. İsimli bir kişi iddiaya göre A.B.'nin fırlattığı taburenin kafasına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı. Kavgayı çevredeki diğer esnaflar ayırmaya çalışırken, yaralanan Serhat B.'ye yardım etmeye çalıştılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yararlının bilincinin yerinde olduğu ancak hayati tehlike endişesi ile tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi. İki taraf arasında bir süre sonra yeniden başlayan tartışma arbedeye dönüşürken polis tarafları yatıştırmak için uzun süre çaba gösterdi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişiyi ifadeleri için polis karakoluna götürdü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.