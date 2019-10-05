Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçaklayan tutuklandı
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Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçaklayan tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da kavga eden kişileri ayırmak isterken saldırıya uğrayınca her ikisini de bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçaklayan tutuklandı, System.String[]

Samsun'da kavga eden kişileri ayırmak isterken saldırıya uğrayınca her ikisini de bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.(46) ile Y.T.(53) kavga edince oradan geçmekte olan A.Ö.(47), onları ayırmak istedi. Bu sırada Y.T. kendilerini ayırmak isteyen A.Ö.'ye yumrukla saldırdı. A.Ö. ise kavga eden her iki şahsı da bıçakla yaraladı. Yaralanan R.Ö. ve Y.T. hastanede kaldırılarak tedavi altına alınırken, R.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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