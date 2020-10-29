Son dakika haberi! Kavgayı ayırmak isteyen şahıs silahla vuruldu - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isteyen şahıs silahla vuruldu

İki kişinin kavgasını ayırmaya çalışırken silahla vurulup yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan şahıs, silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre mahallede bulunan bir kitap evinde iki kişi tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünde olay yerinde bulunan Cihan B., isimli şahıs araya girerek tarafları ayırmak istedi. Silahların da çekildiği kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, Cihan B.'ye isabet etti. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga eden şahıslar ise olay yerine giden polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.