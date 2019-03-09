Kavgayı Ayırmak İsterken Vuruldular

Ordu
'nun Çaybaşı
ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi, kavgaya karışanlardan biri tarafından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez
Mahallesi'nde karşılaşan Anıl M. ile İsmail Bardan arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Anıl M, kendilerini ayırmaya çalıştığı belirtilen Murat Uzun
ve Hüseyin Demir
'i silahla bacaklarından vurdu.
Yaralanan Uzun ve Demir, 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Anıl M'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.