Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmak İsterken Vuruldular

Kavgayı Ayırmak İsterken Vuruldular

1 saat önce

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi, kavgaya karışanlardan biri tarafından silahla yaralandı.

Kavgayı Ayırmak İsterken Vuruldular, System.String[]
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi, kavgaya karışanlardan biri tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde karşılaşan Anıl M. ile İsmail Bardan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Anıl M, kendilerini ayırmaya çalıştığı belirtilen Murat Uzun ve Hüseyin Demir'i silahla bacaklarından vurdu.

Yaralanan Uzun ve Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Anıl M'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Merkez, Hüseyin Demir, Çaybaşı, Ordu, Güncel
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