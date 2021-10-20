Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı. Kavga polisin araya girmesi ile biterken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dün akşam meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O ANLAR KAMERADA Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada

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