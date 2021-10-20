Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dün akşam meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika