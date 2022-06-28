Kavgayı ayırmak isteyen baba ve oğlu bıçakla yaralandı! Şüpheli sürücü aracına binerek kaçtı - Son Dakika
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Kavgayı ayırmak isteyen baba ve oğlu bıçakla yaralandı! Şüpheli sürücü aracına binerek kaçtı

28.06.2022 11:03

İstanbul Küçükçekmece'de trafikte başlayan kavgayı ayırmaya çalışan baba ve oğul bıçaklanarak yaralandı. Baba ile oğlu hastaneye kaldırılırken bıçaklama olayını gerçekleştiren sürücü aracına binerek olay yerinden kaçtı. Küçük bir çocukta kavganın arasında kalırken, yaşananlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

İstanbul'da cadde üzerinde seyir halinde olan araçların sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayı gören mahalle sakinleri de kavgayı ayırmak için araçların yanına koştu. Araçlardan birinden inen küçük çocukta kavganın ortasında kaldı. Çocuk daha sonra aynı araçtan inen bir kadınla kavganın olduğu alandan uzaklaşarak olup biteni geriden izledi.

KAVGAYI AYIRMAYA GİDİP BIÇAKLANDILAR

Kavgayı ayırmaya gidenlerden baba Zafer Bozkurt ile oğlu Mehmet Bozkurt trafik kavgasının taraflarından birinin bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içinde yere düşen baba ile oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıs ise aracına binerek yoluna devam etti. Bacağından yaralanan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla 2 kişiyi yaralayan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bozkurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isteyen baba ve oğlu bıçakla yaralandı! Şüpheli sürücü aracına binerek kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavgayı ayırmak isteyen baba ve oğlu bıçakla yaralandı! Şüpheli sürücü aracına binerek kaçtı - Son Dakika
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