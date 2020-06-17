Kavgayı ayırmak isteyen bekçi silahla vuruldu - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isteyen bekçi silahla vuruldu

Gece saatlerinde Kartal sahilden duyulan silah sesi polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kavgayı ayırmak isteyen bekçi silahla vuruldu, System.String[]

Gece saatlerinde Kartal sahilden duyulan silah sesi polis ekiplerini harekete geçirdi. İki grubun kavgasına yürüyüş yaptığı sırada denk gelen bekçi müdahale etmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Baş kısmından kurşunun sıyırdığı tespit edilen bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kurşun Bekçinin başını sıyırdı geçti


Yürekleri ağza getiren olay, gece yarısı 01.00 sularında Kartal ilçesi, Kordonboyu Mahallesi, sahil şeridinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine giren iki gruba müdahale etmek isteyen ve o zaman diliminde görevli olmayan bekçi, saldırganlardan bir tanesinin silahından çıkan kurşunla yaralandı. Silahlı saldırganlar ise sahilden otomobillerle uzaklaştı. Sahilde vurulan bekçi kendi imkanlarıyla yol kenarındaki otobüs durağına kadar geldi ve ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kurşunun başını sıyırdığı öğrenilen bekçinin sağlık durumu iyi.


Olay Yeri İnceleme ekipleri sahilde kuş uçurtmadı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayı aydınlatmak için tüm delillerin toplanmasını sağlayan ekipler, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridi içine aldı ve hiç bir vatandaşın geçişine izin verilmedi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yeşil alanda ve sahil şeridinde yaşanan olaya ait bir iz aradı. Olay yerinden kaçan silahlı kişi ve yanındakileri yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isteyen bekçi silahla vuruldu - Son Dakika
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