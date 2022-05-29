KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ENİŞTESİNİ, KENDİNE HAKİM OLAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ENİŞTESİNİ, KENDİNE HAKİM OLAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

29.05.2022 19:42

BURSA'da hem eniştesi hem de kuzeni olan Erol Tolar'ı (48), başka bir kuzeniyle kavgasını ayırmak istediği sırada göğsüne tornavida saplayarak öldüren Mustafa Tolar (49) tutuklandı.

BURSA'da hem eniştesi hem de kuzeni olan Erol Tolar'ı (48), başka bir kuzeniyle kavgasını ayırmak istediği sırada göğsüne tornavida saplayarak öldüren Mustafa Tolar (49) tutuklandı. Tolar ifadesinde tartışmanın büyümesi üzerine kendisine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söyledi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet (37) ve Fatih Tolar (34) kardeşler ile kuzenleri Mustafa Tolar'ı barıştırmak üzere Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı. Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunlarını halletmelerini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN GÖĞSÜNE TORNAVİDA SAPLANDI

Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa Tolar'ın belinden çıkartarak savurduğu tornavida, eniştesi Erol Tolar'ın göğsüne saplandı. Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar'ı da tornavida ile yaralayan Mustafa Tolar olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi inceleme başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tolar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cenazesi ailesine teslim edilen 3 çocuk babası Erol Tolar, ilçedeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verilirken, Ahmet ile kardeşi Fatih Tolar ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan ve 1 saat sonra yakalanarak gözaltına alınan Mustafa Tolar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Tolar, hem kuzeni hem de eşinin kardeşleri olan Ahmet ve Fatih Tolar ile aralarında basit bir konudan tartışma yaşandığını öne sürerek, tartışmanın büyümesi üzerine kendisine hakim olamadığını söyledi. Mustafa Tolar, 'adam öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ENİŞTESİNİ, KENDİNE HAKİM OLAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ENİŞTESİNİ, KENDİNE HAKİM OLAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ENİŞTESİNİ, KENDİNE HAKİM OLAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ENİŞTESİNİ, KENDİNE HAKİM OLAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

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Kaynak: DHA

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