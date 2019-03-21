Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmak İsteyen Kişi, Arkadaşının Bıçağıyla Yaralandı

Kavgayı Ayırmak İsteyen Kişi, Arkadaşının Bıçağıyla Yaralandı

13 dakika önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Bayram Ö., arkadaşı Ferhat S.'nin elindeki bıçağı almak isterken kazara bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Kavgayı Ayırmak İsteyen Kişi, Arkadaşının Bıçağıyla Yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı  ayırmak isteyen Bayram Ö., arkadaşı Ferhat S.'nin elindeki bıçağı almak isterken kazara bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2250 Sokak'ta meydana geldi. Serkan A., arkadaşları Bayram Ö. ve Ferhat S ile yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Sadullah B. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında arkadaşı Ferhat S.'nin elinde bıçak gören Bayram Ö., kendisini engellemek için bıçağı almak istedi. Arbede sırasında bacağına saplanan bıçağın atar damara denk gelmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Ö., arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Bayram Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ferhat S. ve kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve pompalı av tüfeği ele geçirildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Atakent Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaat İşçisi, Karısının Yasak Aşkını Başına Taşla Vurarak Öldürdü Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 02:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmak İsteyen Kişi, Arkadaşının Bıçağıyla Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]