KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI BIÇAKLAYAN TAKSİCİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI BIÇAKLAYAN TAKSİCİ TUTUKLANDI

16.04.2022 14:05

İZMİR'de otobüs şoförüyle kavga ederken kendilerini ayırmak isteyen M.G.'yi bıçakla yaralayan taksi şoförü K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'de otobüs şoförüyle kavga ederken kendilerini ayırmak isteyen M.G.'yi bıçakla yaralayan taksi şoförü K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. ESHOT 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında görevli otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Durumu fark eden M.G., iki sürücüyü ayırmak istedi. Otobüs şoförü ile tartışmayı bırakan taksici K.K., bu kez M.G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında K.K., yanındaki bıçakla M.G.'yi bacağından yaraladı. O anlar, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden M.G., tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan K.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Metro, kavga, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI BIÇAKLAYAN TAKSİCİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI BIÇAKLAYAN TAKSİCİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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