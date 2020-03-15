Kavgayı ayırmak isteyen mekan sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isteyen mekan sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isteyen mekan sahibi hayatını kaybetti

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan kavgada kan döküldü.

Kavgayı ayırmak isteyen mekan sahibi hayatını kaybetti, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan kavgada kan döküldü. İki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan mekan sahibi hayatını kaybetti.


Olay, gece saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karaburun köyünde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre; bir gazinoda eğlenen iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada belindeki silahı çeken H.S., etrafa rastgele ateş etmeye başladı. H.S.'nin silahından çıkan kurşunlarla çevrede bulunan K.Ş. ayağından yaralanırken, kavgayı yatıştırmak için araya giren mekanın sahibi Hasan Güngör ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı K.Ş.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan mekan sahibi, 3 çocuk babası Hasan Güngör ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Aracıyla olay yerinde firar eden cinayet zanlısı H.S.'nin güvenlik güçleri tarafından her yerde arandığı ise gelen bilgiler arasında. - DÜZCE

Hasan Güngör, Karaburun, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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