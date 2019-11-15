Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
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Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı

6 saat önce

KÜTAHYA'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polislere, İsmail Şah G. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı, System.String[]

KÜTAHYA'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polislere, İsmail Şah G. tarafından tabancayla ateş açıldı. Olaydan sonra kaçan İsmail Şah G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21.00 sıralarında Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi'ndeki halk pazarında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce  yakındaki trafik polisleri olaya müdahale etti. Ekipler kavgayı sonlandırırken, kalabalıktaki İsmail Şah G. elindeki tabancayla polise ateş açtı. Ardından kaçan İsmail Şah G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.Kısa sürede, bir apartmanın giriş merdiveninin altında bahçeye gizlenmiş halde yakalanan İsmail Şah G., olayda kullandığı öne sürülen tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili İsmail Şah G.'nin dışında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından  polis merkezine götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
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