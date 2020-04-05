Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı

13 dakika önce

KARAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D. (30), arbede sırasında sırtından bıçaklandı.

Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı, System.String[]

KARAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D. (30), arbede sırasında sırtından bıçaklandı. A.O.D. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana gitti. Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D., iznini geçirdiği Karaman'da iki grubun kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan A.O.D.,  yaşanan arbede sırasında sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Kavga edenler olay yerinden kaçarken, yaralı uzman çavuş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Balıkesir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:27 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı Son Dakika: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı         
10:36
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz         
10:22
Falcao, Al Hilal ile görüştü Falcao, Al Hilal ile görüştü         
10:19
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek         
10:07
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:06
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı         
10:00
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı         
09:52
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi         
09:28
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu         
09:24
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi         
09:19
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı         
09:08
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı         
09:07
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı         
08:55
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu         
08:41
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir         
08:22
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi         
08:10
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok         
08:06
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit         
07:49
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek         
00:15
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı         
23:57
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı         
23:50
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti         
23:40
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı         
23:20
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin         
23:00
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar         
22:45
16 yaşındaki çocuğun 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı         
22:45
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek         
21:56
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 10:41:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]