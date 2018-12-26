Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmak İsteyen Yaşlı Adam Bacağından Vuruldu

Kavgayı Ayırmak İsteyen Yaşlı Adam Bacağından Vuruldu

5 dakika önce

Samsun'da maddi hasarlı kazaya karışan genç, önce diğer araç sürücüsünü ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi (65) tabanca ile vurarak yaraladı.

Kavgayı Ayırmak İsteyen Yaşlı Adam Bacağından Vuruldu, System.String[]
Samsun'da maddi hasarlı kazaya karışan genç, önce diğer araç sürücüsünü ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi (65) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Olgunlaşma Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan Samet S. (22) ve Hüseyin Ş. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden çıkan Selahattin Ç., Yapmayın gençler, ayıptır diyerek iki araç sürücüsünü ayırmak istedi.

Yaşanan arbede sırasında Samet S., belinden çıkardığı tabanca ile önce Hüseyin Ş.'ye ateş açtı, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi vurdu. Olay yerinden kaçan Samet S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağ bacağından yaralanan Hüseyin Ş., olay yerinde bir otomobile bindirilerek Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Selahattin Ç. ise ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi atına alındı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtidi. Sağlık raporu alınan Samet S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:14 Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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