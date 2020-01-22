Kavgayı ayırmaya çalışan futbolcunun öldürülmesi davasında müebbet hapis cezası - Son Dakika

Fatih'te kavgaya müdahale sırasında Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol'un öldürülmesi ve 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada, tutuklu sanık Ayhan Arslan, "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Arslan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre İzol'un annesi Sunay İzol ve müşteki Uğur Taşkın ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Ayhan Arslan'ın avukatı, olay öncesi ve sonrasına ait görüntü kayıtlarının duruşmada izlenmesini talep etti.

Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, mütalaanın verilmiş olması ve talebin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine hükmetti.

Duruşmada söz alan maktul Yunus Emre İzol'un ailesi ve müştekiler, adalet istediklerini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Ayhan Arslan, "Samimiyetle söylüyorum mağdurum. 15-20 kişiyi bıçaklayabilirdim ama böyle bir şey yapmadım. Kaçtım, kaçtıkça üstüme geldiler." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Elena Duşcova'nın, "Suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması amacıyla dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Ayhan Arslan'ın maktul Yunus Emre İzol'un ölümüne ilişkin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, İzol'un sanığı tahrik niteliğinde eylemde bulunduğuna dair delil tespit edilmediği gerekçesiyle tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, olayda meşru müdafaa şartlarının da oluşmadığına hükmetti.

Sanığın, yargılama sırasında pişmanlık göstermemesi, kendisini mağdur ve haklı görmesi ile sabıkasının bulunması nedeniyle cezasında indirim uygulanmamasına karar veren heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Ayhan Arslan'ın müştekiler Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın'a karşı "Kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapisle cezalandırılmasına da karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2018'de Fatih Yedikule Mahallesi'nde iki kadın ve bir erkek arasında hırsızlık iddiasıyla kavganın çıktığı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Ayhan Arslan'ın kadın arkadaşı şüpheli Elena Duşcova ile Aksaray'da eğlenip alkol aldıktan sonra olay yerine geldikleri anlatılmıştı. Burada Arslan ve Duşcova ile yabancı uyruklu bir kadın arasında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, sanıkların yabancı uyruklu kadını darbettiği bildirilmişti.

Bu sırada Yunus Emre İzol, Abdülhamit Akın ile Uğur Taşkın'ın olaya müdahale etmek istedikleri kaydedilen iddianamede, Ayhan Arslan'ın cebinden çıkardığı bıçakla bu kişilere saldırdığı ifade edilmişti. Saldırıda, Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol ile Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın'ın yaralandıkları, İzol'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Ayhan Arslan'ın "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar, Elena Duşcova'nın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.