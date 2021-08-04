Kavgayı ayırmaya çalışan genci öldürmüştü, tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde kavga eden 2 kişiyi ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden genci ölümüyle ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Yan yana bağlı ayrı ayrı teknelerde bulunan ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıslardan Ekrem B. (38) ile Ahmet G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Talip Yılmaz (25), kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Ekrem B., olay yerinden ayrılıp elinde bıçakla geri geldi ve Talip Yılmaz'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve polisler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Talip Yılmaz, Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Talip Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Yılmaz'ın cenazesi Bağarası Mahallesi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Yenibağarası Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan cinayet zanlısı Ekrem B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR