Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı

06.06.2022 23:14

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, saldırgan şahısları durdurmak isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı.

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, saldırgan şahısları durdurmak isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavga olayına rastlayan polis ekipleri, öfkeli şahıslara müdahale etti. Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte adım dahi atamadan ekipler tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı
Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı
Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı
Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı

YORUMLAR
500
Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı İhbara giden polisi boynundan bıçakladı İhbara giden polisi boynundan bıçakladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
23:09 Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni iPhone fiyatları
22:45 AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:30:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement